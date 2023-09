Der konsolidierte Umsatz von Aevis Victoria belief sich nach sechs Monaten auf 488,3 Millionen Franken, was einem Rückgang von gut 16 Prozent entspricht. Begründet wird die negative Entwicklung in dem am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftsbericht unter anderem mit dem Ausbleiben von Portfolio-Transaktionen sowie der Dekonsolidierung des Réseau de l'Arc, dem früheren Hôpital du Jura Bernois.