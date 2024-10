Genutzt werden sollen die frischen Mittel einerseits zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Schulden der ägyptischen Tochter ODE. Andererseits will Orascom potenzielle Wachstumschancen im Hotelbereich in El Gouna finanzieren. Hinzu kämen geplante Renovierungen für Hotels, einschliesslich des Mövenpick Resort and Spa El Gouna.