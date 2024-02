Konzernchef Frans Muller zeigte sich mit dem Weihnachtsquartal zufrieden und sprach laut Mitteilung von einem «soliden Jahresende». Der Tritt auf die Kostenbremse hatte Ahold Delhaize im vergangenen Jahr rund 1,3 Milliarden Euro an Einsparungen gebracht, und in den letzten drei Monaten hatte der Konzern seine Profitabilität im Vergleich zu den Erwartungen am Markt unerwartet stark verbessern können.