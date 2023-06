Nach dem Rekordauftrag für Airbus vom Montag haben die grossen Flugzeughersteller am zweiten Tag der Paris Air Show kaum neue Bestellungen an Land gezogen. Zwar zurrte die Fluggesellschaft Air India auf der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget am Dienstag ihre Grossaufträge für Airbus und Boeing über insgesamt 470 Flugzeuge fest, doch diese Deals hatte sie schon im Februar bekannt gegeben. Und auch die Bestellung von Philippine Airlines über neun Airbus-Grossraumjets vom Typ A350-1000 war schon im Mai angekündigt worden.

20.06.2023 18:50