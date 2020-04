Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter auf Sparmassnahmen vor

In dem Schreiben an die rund 135'000 Angestellten vom Freitag warnte Konzernchef Guillaume Faury, dass das Überleben von Airbus auf dem Spiel stehe, falls der Konzern nicht sofort Massnahmen ergreife. Airbus habe in den vergangenen Wochen im Zuge der Coronavirus-Krise etwa ein Drittel seines Geschäfts verloren, hiess es weiter. Das Unternehmen müsse seine Finanzbilanz aber wieder herstellen. Der Airbus-Konzern wollte sich allerdings nicht zu den Angaben äussern.

Ende März hatte Airbus bereits mitgeteilt, ohne Staatshilfe durch die Krise kommen zu wollen. Der Konzern wollte sich mit einer zusätzlichen Kreditlinie über zehn Milliarden Euro und einer Streichung der Dividende wetterfest für den drastischen Einbruch der Luftfahrt und drohende Pleiten von Fluggesellschaften machen.

(SDA)