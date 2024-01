An Aufträgen für neue Flugzeuge mangelt es Airbus nicht - ganz im Gegenteil. «Wir liefern nicht so schnell, wie es manche von uns erwarten», sagte Scherer. Allein im vergangenen Jahr sammelte der Hersteller Bestellungen über 2319 neue Passagier- und Frachtjets ein. Nach Abzug von Stornierungen waren es 2094 Stück, weit mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. So viele Aufträge hatten weder Airbus noch sein einzig relevanter Rivale Boeing je zuvor in einem Jahr verbucht.