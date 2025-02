Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus nimmt sich nach einem holprigen Jahr für 2025 mehr Auslieferungen und Gewinn vor. Vorstandschef Guillaume Faury will im laufenden Jahr etwa 820 Passagierjets ausliefern und damit über 50 mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll auf etwa 7 Milliarden Euro klettern, nachdem er 2024 auf weniger als 5,4 Milliarden Euro gefallen war. Analysten hatten sich vor allem für 2025 etwas mehr ausgerechnet.