Der Flugzeugbauer Airbus hat sein Jahresziel bei den Auslieferungen trotz eines Endspurts laut Kreisen nicht ganz erreicht. Im Dezember dürften fast 120 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert worden sein, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit den Zahlen vertraute Personen. Damit käme Airbus 2024 mit rund 760 Auslieferungen seinem Jahresziel von 770 Einheiten nahe. Ein Sprecher des Unternehmens habe eine Stellungnahme abgelehnt. Der Start in das Jahr war mau. Engpässen in der Lieferkette hatten den Konzern monatelang gebremst.