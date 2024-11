«Das Ziel ist klar: Auf dem Erfolg der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 aufbauen», schreibt Airesis. Le Coq Sportif stattete an den olympischen Sommerspielen in Paris die französische Delegation aus. Mit dem Sponsoring an dem Grossevent habe das Unternehmen bewiesen, dass es «als globale Marke auftreten» könne, so die Mitteilung.