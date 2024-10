Airesis gibt sich dennoch optimistisch für den Sportartikelanbieter: «Trotz der aktuellen Cashflow-Schwierigkeiten bleiben die Umsatzaussichten positiv, was auf die erwartete Begeisterung nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris zurückzuführen ist, sowohl in Frankreich als auch international.» Airesis führe weiterhin die notwendigen Massnahmen durch, damit ein stabiler Betrieb gewährleistet und der Finanzbedarf «in dieser kritischen Phase» gedeckt sei.