Der Chipausrüster Aixtron ist trotz eines im dritten Quartal abgefallenen Auftragseingangs zuversichtlich für seine Jahresziele. «Wir stehen voll dahinter», sagte Finanzchef Christian Danninger in einem Gespräch mit der «Börsenzeitung» (Donnerstagausgabe). Traditionell erhalte das Unternehmen eine grosse Anzahl von Bestellungen gegen Ende des Jahres, ergänzte der Manager. «Wir haben eine grosse Pipeline an Aufträgen in der Mache - über viele unterschiedliche Regionen, Endmärkte und Kunden verteilt.»

23.11.2023 08:14