Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Durchwachsene Konjunkturdaten aus China sowie die anhaltende Unsicherheit über die weitere US-Geldpolitik setzten der Kaufbereitschaft aber Grenzen. In Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Die New Yorker Börsen hatten am Freitag nach erneuten Rekorden mit Verlusten geschlossen.