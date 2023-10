An den asiatischen Aktienmarkt sind die chinesischen Börsen am Montag mit geringfügigen Verlusten aus ihrer einwöchigen Feiertagspause zurückgekehrt. Daten aus dem Tourismussektor seien hinter den Erwartungen zurückblieben, sagten Börsianer. Zudem verwiesen sie auf globale Unsicherheiten nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab zuletzt um 0,05 Prozent nach.

09.10.2023 09:07