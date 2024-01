In Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 2,54 Prozent auf 15 340,45 Punkte zu. Der kolportierte Rettungsplan sehe Käufe an der Börse in Hong Kong vor, merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. «Damit soll den Indizes, die im bisherigen Jahresverlauf am meisten unter Druck standen, geholfen werden.»Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen zog zuletzt um 0,4 Prozent auf 3231,93 Zähler an.