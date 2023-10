Etwas besser sah es in Japan aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss praktisch unverändert mit 32 042,25 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf ausserplanmässige Anleihekäufe durch die japanische Notenbank, um den gestiegenen Renditen zu begegnen. In Australien zogen die Kurse unterdessen leicht an. Der dortige Leitindex S&P ASX 200 endete 0,3 Prozent höher mit 7077,60 Zählern./mf/tih