Die Samsung-Aktien, die am Freitag schon sehr gefragt waren, knüpften mit einem Anstieg um fast fünf Prozent an ihre Erholung an. 2024 bleibt damit für die Aktien des Tech-Riesen aber ein sehr schlechtes Jahr, denn noch immer haben sie in diesem Jahr etwa 28 Prozent an Wert verloren./tih/stk