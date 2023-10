Auch in China waren die Zuwächse überschaubar. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 3633,62 Zähler. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog im späten Handel um 0,57 Prozent auf 17 740,74 Punkte an. Hier war die Aufmerksamkeit auf anstehende Zinszahlungen des angeschlagenen Immobilienunternehmens Country Garden Holdings gerichtet./mf/stk