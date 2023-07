Deutlich nach unten ging es auch in Australien. Der S&P ASX 200 sank um 1,69 Prozent auf 7042,30 Punkte. Etwas besser hielten sich dagegen die Kurse in China. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ermässigte sich um 0,33 Prozent auf 3829,91 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste zuletzt 0,77 Prozent auf 18 389,73 Punkte ein, nachdem er bereits am Vortag kräftig Federn gelassen hatte./mf/men