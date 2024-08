Das gemischte Asien-Bild wurde komplettiert vom Handel in China: Während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Festlandbörsen kurz vor Handelsschluss um knapp ein halbes Prozent auf 3.329,12 Punkte stieg, gab der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,29 Prozent auf 17.590,16 Punkte nach. Mit Tech-Werten als Schwergewicht folgte er der Schwäche an der New Yorker Nasdaq-Börse./tih/stk