Die Märkte in Fernost hätten die Spannungen im Nahen Osten zunächst ausser Acht gelassen und stattdessen von den wieder sinkenden Anleiherenditen profitiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. «Derzeit gehen wir davon aus, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommen wird», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg zur Situation in Israel. Unterstützung kam auch vom Ölmarkt, wo die Preise nach den Aufschlägen am Vortag nicht weiter anzogen.