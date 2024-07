Japanische Aktien schlossen an die starke Vortagesentwicklung an und bauten ihre Gewinne weiter aus. Der Nikkei 225 gewann 1,26 Prozent auf 40 580,76 Punkte. Der Index hatte am Vortag erstmals seit drei Monaten über der Marke von 40 000 Punkten geschlossen und damit ein Kaufsignal geliefert. Er näherte sich damit wieder den bisherigen Rekordhochs. Dabei waren Aktien der Softbank gefragt.