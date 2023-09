Derweil zog der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, um 0,7 Prozent auf 3766,60 Punkte an. Ihm halfen Daten, denen zufolge die deflationären Trends in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft etwas nachgelassen haben. Zudem kündigte die Regierung in Peking weitere Massnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft an, insbesondere Lockerungen von Bestimmungen im Immobilienmarkt.