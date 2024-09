An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag weiter bergab gegangen. Sie folgten damit dem jüngsten Kursrutsch in den USA. Dort hatten Wachstumssorgen nach einem insgesamt schwachen Arbeitsmarktbericht insbesondere Technologiewerte belastetet. Dies zog unter anderem die Aktienkurse des taiwanischen Halbleiterriesen TSMC sowie des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung in Mitleidenschaft.