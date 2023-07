Die US-Notenbanksitzung am Vorabend hatte zaghafte Hoffnungen auf ein Erreichen des Zinsgipfels in den USA geschürt. Wenn man alle Fakten betrachte, spräche viel für ein Ende der Anhebungen, stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. Im September werde keine Notwendigkeit für weitere Zinsanhebungen mehr bestehen. Die Finanzmärkte preisten nun rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed am Vorabend den Zinserhöhungszyklus beendet hat, fügte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hinzu.