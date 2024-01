In Japan ging es leicht nach unten. Der Nikkei 225 sank um 0,53 Prozent auf 33 288,29 Punkte. Damit hielten sich die Verluste nach der Serie von Erbeben in dem Land in Grenzen. Bauwerte hätten sogar von der Aussicht auf Aufträge zur Behebung der Schäden profitiert, merkten Marktteilnehmer an. In Japan hatte der Handel wegen Feiertagen erst heute wieder begonnen. Auch in Australien waren die Abgaben überschaubar. Der S&P/ASX 200 sank um 0,39 Prozent auf 7494,10 Punkte./mf/jha/