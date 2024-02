Die starken Vorgaben der US-Börsen haben sich an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag nur teilweise ausgewirkt. Während Australien, Indien und Südkorea zulegten, entwickelten sich die chinesischen Börsen verhalten. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen leicht im Plus.

02.02.2024 09:04