An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat sich die Stimmung am Freitag zumeist deutlich aufgehellt. Eine Rally bei Tech-Werten prägte das Bild. Dies stützte vor allem den Hang Seng , der in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 3,7 Prozent anzog. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 schloss ebenfalls klar im Plus und gewann 1,26 Prozent im Plus.