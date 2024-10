In den USA hatten die Kurse auf die Entwicklung am Rentenmarkt reagiert. «Jeffrey Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank of Kansas City, plädierte für ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterten nach den Äusserungen des Präsidenten der Fed of Kansas deutlich.