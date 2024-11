Zudem wiesen Preisdaten auf einen anhaltenden Deflationsdruck in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hin. «Obwohl die Regierung in Peking ihre Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft verdoppelt hat, sind die Verbraucherpreise im Oktober so langsam gestiegen wie seit vier Monaten nicht mehr», bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets./edh/jha/