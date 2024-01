«Die Bedenken drehen sich vor allem um die Rechtfertigung des eingepreisten Optimismus hinsichtlich einer baldigen und aggressiven Zinssenkung in den USA», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Ein klares Signal für die kommenden Wochen gibt es mit den Abgaben aber noch nicht. «Da ein Grossteil der Markteilnehmer wohl eher in der zweiten Kalenderwoche zurück an die Monitore kehren wird, dürfte sich im Laufe der nächsten Woche ein realistischeres Bild zum Jahresauftakt abzeichnen», so die Landesbank.