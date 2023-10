Aus China gab es eine ganze Reihe von Daten. Die Entwicklung des chinesischen Aussenhandels war im September erneut rückläufig. Das Minus bei Exporten und Importen fiel aber geringer aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte, sanken die Ausfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent. Die Importe gingen im gleichen Zeitraum ebenfalls um 6,2 Prozent zurück. «Allerdings darf auch nicht vergessen werden, dass das chinesische Exportvolumen damit noch immer 36 Prozent über dem Vor-Covid-Hoch liegt», so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. «Damit sind die neuen Handelszahlen zwar nicht schön, aber eben auch keine Tragödie.»