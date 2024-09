In Asien wurde am Montag an den meisten wichtigen Handelsplätzen nicht gehandelt. Feiertagsbedingt pausiere der Handel an den Börsen in Japan, Südkorea sowie auf dem chinesischen Festland. Gehandelt wurde zum Beispiel in Hongkong und an der Börse in Australien. An diesen Börsen ergab sich ein durchwachsenes Bild mit relativ wenig Bewegung.