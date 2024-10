Die Aktien von Bouygues sanken auf den tiefsten Stand seit Januar 2023 und büssten zuletzt 4,0 Prozent ein. Der Mischkonzern kündigte eine neue Marke und eine neue Produktpalette für seine Telekommunikationssparte an. Experten befürchten in diesem Zusammenhang deutlich rabattierte Offerten, um neue Kunden anzulocken. «Die Angebote sind verwässernd und das Ausmass der Verwässerung ist bedeutsam», betonte Analyst Nawar Cristini von Morgan Stanley. Er befürchtet, dass Konkurrenten nachziehen und damit eine Abwärtspreisspirale in Gang setzen könnten.