Ähnlich schwach zeigte sich der Technologiesektor . Kursverluste am Freitag an der US-Börse Nasdaq dämpften am Montag auch in Asien und Europa die Branchenstimmung. Hinzu kam eine Umsatzwarnung des Chipunternehmens Nordic Semiconductor , dessen Kurs in Oslo um mehr als 12 Prozent einbrach.