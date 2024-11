Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert, wobei die Veränderungen überschaubar blieben. Während er Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag um 0,21 Prozent auf 4745,61 Punkte fiel, hielt sich der Stoxx 50 leicht im Plus. Verantwortlich dafür waren die Börsen ausserhalb des Euroraums. Der Schweizer Leitindex SMI legte um 0,6 Prozent auf 11.661,64 Zähler zu, während der britische FTSE 100 um 0,76 Prozent auf 8.211,29 Punkte anzog.