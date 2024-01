Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder verloren. Die Erholungsansätze am Vortag waren damit nur von kurzer Dauer. Der EuroStoxx 50 fiel am Mittag um 1,13 Prozent auf 4423,35 Punkte. Der Index steuert damit auf einen Verlust von rund zwei Prozent in der ersten Handelswoche 2024 zu.

05.01.2024 12:07