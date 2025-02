Der EuroStoxx 50 hat sich am Freitag nach seiner jüngsten Schwäche weiter stabilisiert. Vor den Neuwahlen in Deutschland, auf deren Ergebnis die Anleger am Sonntag gespannt warten, wollte aber keine Kauflaune mehr aufkommen. Anleger hielten sich zurück. Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 5.469,45 Punkten.