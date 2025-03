Während das Hin und Her der US-Zollpolitik den Märkten fast täglich vornehmlich negative neue Impulse beschert, gibt es nach Einschätzung des Brokers Index Radar auch Lichtblicke. So lässt sich in den USA ein möglicher Stillstand der Regierungsgeschäfte möglicherweise doch noch in letzter Minute abwenden. Auch aus China kamen günstige Signale. Am Montag soll es eine Konferenz mehrerer Minister zu Massnahmen zur Ankurbelung des Konsums geben. «Wenn es in China einen Aufschwung gibt, kann Europa das zum Teil nutzen, um die negativen Einflüsse der US-Handelspolitik abzuschirmen», merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets dazu an.