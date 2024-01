Die Inflationsdaten aus den USA könnten aus Sicht des Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets am Donnerstag darüber entscheiden, ob sich die Rally fortsetzt oder der Markt an den misslungenen Jahresstart anknüpft. Eines allerdings stehe fest, die fundamentalen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Wochen aus seiner Sicht nicht wirklich verbessert. Auch seien die andauernden geopolitischen Konflikte in der Welt kein Nährboden für stabile Aktienkurse.