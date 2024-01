Am ersten Handelstag des Jahres 2023 haben die europäischen Börsen nochmals zugelegt. Nach flottem Start nahmen die Märkte am Vormittag allerdings einen Gang heraus. Sie folgten damit der verhaltenen Entwicklung der US-Futures. Der EuroStoxx 50 stieg am Dienstagmittag um 0,22 Prozent auf 4531,58 Punkte.

02.01.2024 12:04