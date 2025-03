Die Einzelsektoren lagen vergleichsweise eng beieinander. Zu den Gewinnern gehörten die Luxuswerte. Gefragt waren Swatch mit 3,5 Prozent Gewinn. Der Uhrenkonzern hatte seine Zuversicht für das laufende Jahr bekräftigt. Die Gruppe erwarte weiterhin substanzielle Verbesserungen beim Umsatz, beim Betriebsgewinn und beim Cashflow, so Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek im am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsberichts an die Aktionäre.