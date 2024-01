Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades sprach von einem abwartenden Geschäft. Nach den kräftigen Gewinnen Ende vergangenen Jahres harre der Markt nun neuer Signale. Diese könnten schon am Nachmittag erfolgen. Hier richtet sich der Blick auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA. «Seit gut einem Jahr liegt das Stimmungsbarometer unterhalb der Wachstumsschwelle», so die Volkswirte der Helaba. «Einen Sprung des ISM-Indexes in den Wachstumsbereich erwarten wir nicht.»