Überwiegend leichte Kursverluste haben zum Wochenauftakt das Bild an den europäischen Aktienbörsen geprägt. Erst in den kommenden Tagen kommt die Saison der Quartalsbilanzen grosser Unternehmen richtig ins Rollen, zuvor üben sich die Investoren in Zurückhaltung. Der Eurozone-Leitindex lag gegen Montagmittag mit 0,4 Prozent im Minus bei 4.968 Punkten.