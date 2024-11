Mögliche negative Folgen blendeten die Märkte zumindest teilweise aus. «Während Trump in seiner Siegesrede das 'goldene Zeitalter' Amerikas ankündigt, dürfte man sich in den Führungsetagen so mancher Exporteure in Europa und China nicht ganz so optimistische Gedanken über eine sich nun verändernde Welt machen, was die Handelsbeziehungen mit der grössten Volkswirtschaft angeht», mahnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.