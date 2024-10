Europas Aktienmärkte haben am Freitag an die ruhige Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Eine ganze Reihe von Daten hielt die Anleger zurück. Am Nachmittag stehen die US-Erzeugerpreise und das US-Verbrauchertrauen auf dem Programm. Zudem berichten mehrere US-Finanzunternehmen ihre Zahlen. «Von nun an dürften die Märkte wieder stark auf die hereinkommenden Quartalszahlen schauen», hiess es in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg.