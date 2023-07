Die Märkte reagierten mit den Verlusten auf das Protokoll der US-Notenbank vom Vorabend. "Auch wenn es die Investoren immer noch nicht so richtig wahrhaben wollen, die Zinsen werden weiter steigen", warnte Kapitalmarkstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Das gestern Abend veröffentlichte Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung liess keinen Zweifel daran, dass die Fed den Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet hat." Hoffnungen auf eine baldige Zinswende seien damit verfehlt. "Geldpolitisch also keine rosigen Zeiten für den Aktienmarkt", so Molnar.