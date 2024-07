«So gross die Überraschung über den ausgebliebenen Rechtsruck in Frankreich nach der Stichwahl, so gross ist auch die Ratlosigkeit der Anleger, wie sie mit dem Ergebnis umgehen sollen», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Eine handlungsfähige Mehrheit sei weit und breit nicht in Sicht. «Die 'Lame Duck' in einem Kernland der Europäischen Union ist nicht gerade vertrauenseinflössend und mit Perspektiven für Investoren verbunden», schrieb Molnar.