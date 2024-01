Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand gegen Mittag ein halbes Prozent höher bei 4471,03 Punkten. Damit erholte sich das Börsenbarometer weiter von seinem in der Vorwoche erreichten Tief seit Ende November, dessen Auslöser vor allem Zinssorgen am Markt gewesen waren. Für den französischen Cac 40 ging es in etwa zeitgleich um0,42 Prozent auf 7402,94 Punkte, während der britische FTSE 100 bei 7465,17 Zählern in etwa auf der Stelle trat.