Die Märkte profitierten von dem insgesamt positiven Umfeld. «Hilfreich sind zum einen das Jahresende und die Aussichten auf eine weiterhin lockere Geldpolitik in den USA und dem Euroraum gepaart mit der Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Auch in China könnte bald neue Dynamik reinkommen.» So habe die chinesische Regierung für die kommende Woche einen Kongress anberaumt, um über potenzielle Wirtschaftsstimulationsprogramme zu sprechen. Das wecke ebenfalls neue Fantasien.