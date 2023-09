Bevor am Mittwoch die Verbraucherpreise aus den USA und am Donnerstag die EZB in den Fokus rücken, galt die Aufmerksamkeit Daten und Prognosen aus der Europäischen Union (EU) und der Eurozone. So senkte die EU-Kommission ihre Schätzung für das Wirtschaftswachstum in der EU für dieses und auch das kommende Jahr. In Italien war zudem im Juli die Industrieproduktion überraschend stark gesunken, was in das insgesamt trübe Konjunkturbild der Eurozone passt. Die zugleich weiter hohe Inflation macht es der EZB jedoch schwer. Selbst eine erneute Erhöhung der Leitzinsen erscheint nicht ausgeschlossen.